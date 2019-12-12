Ученые убедились, что встречают «по одежке» 4 12.12.2019, 20:29

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Иллюстрационное фото

Люди выше оценивают компетентность специалистов, если те одеты в дорогие и статусные вещи.

Учёные из Нью-Йоркского университета (США) по итогам серии экспериментов выяснили, что люди выше оценивают компетентность специалистов, если те одеты в дорогие и статусные вещи, пишет popmech.ru.

Оказывается, дорогая одежда и другие аксессуары действительно повышают значимость человека в глазах окружающих. Новое исследование гласит, что человек с высоким социально-экономическим уровнем кажется окружающим более компетентным специалистом. В ходе восьми экспериментов 271 участнику исследования показывали изображение мужчины в более простой или более дорогой одежде. В зависимости от теста, людей оценивали респонденты разного возраста, а фотографию показывали в течение разных временных отрезков: от 129 до 1100 миллисекунд.

В экспериментах участникам давали и дополнительную информацию — например, сообщали, что люди на изображениях работают в сфере продаж, а их годовой доход превышает 80 тысяч долларов. После показа изображений респондентов просили оценить компетентность человека на фотографии по шкале от 1 до 9. Оказалось, что вне зависимости от условий эксперимента участники всегда существенно выше оценивали людей, на которых была надета более дорогая одежда.

Этот эффект сохранился даже в том случае, когда изображение показывали в течение минимального времени — 129 миллисекунд. По мнению учёных, этого не хватит, чтобы рассмотреть лицо человека на изображении, но достаточно, чтобы оценить его одежду. Наконец, в девятом эксперименте вместо одного изображения 64 участникам показывали два: в каждой паре использовались изображения людей, которых в предыдущих экспериментах оценивали примерно одинаково компетентными, но в разной одежде.

Выяснилось, что в 69% случаев люди всё равно считали более компетентным того, на ком была надета более дорогая и статусная одежда. Такой фактор, как внешний вид человека, существенно влияет на его компетентность как специалисты в глазах окружающих, считают учёные. Более того, дорогая одежда оказывает влияние на имидж буквально мгновенно, что, по‑видимому, свидетельствует о том, что для того, чтобы составить первое впечатление, нужно совсем немного времени.