Крик души белоруски: Александр Григорьевич, уходите! Хватит! 16 14.12.2019, 15:34

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Бобруйчанка записала эмоциональное видеообращение к правителю.

Простая бобруйчанка Екатерина, как она сама признается, преодолела страх и записала эмоциональное видео, в котором рассказывает Александр Лукашенко о бедах и горестях, приключившихся с белорусами за 25 лет его правления, пишет mogilev.online.

«Александр Григорьевич, вы сказали, что если народ попросит, то вы уйдете. Так вот, мы, Александр Григорьевич, люди Республики Беларусь, граждане, просим вас: уходите!» — так начинает Екатерина свое обращение.

Судя по комментариям под видео, трогательный ролик сильно срезонировал в душах белорусов.