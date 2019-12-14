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Крик души белоруски: Александр Григорьевич, уходите! Хватит!

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  • 14.12.2019, 15:34
  • 5,575
Крик души белоруски: Александр Григорьевич, уходите! Хватит!

Бобруйчанка записала эмоциональное видеообращение к правителю.

Простая бобруйчанка Екатерина, как она сама признается, преодолела страх и записала эмоциональное видео, в котором рассказывает Александр Лукашенко о бедах и горестях, приключившихся с белорусами за 25 лет его правления, пишет mogilev.online.

«Александр Григорьевич, вы сказали, что если народ попросит, то вы уйдете. Так вот, мы, Александр Григорьевич, люди Республики Беларусь, граждане, просим вас: уходите!» — так начинает Екатерина свое обращение.

Судя по комментариям под видео, трогательный ролик сильно срезонировал в душах белорусов.


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