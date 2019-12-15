Пришло время сливать Мадуро? 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

15.12.2019, 14:19

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Над еще одним диктатором сгущаются тучи.

Как известно, после того как России не удалось решение газовых вопросов интегрировать в общую повестку дня “Нормандского саммита”, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вылетел в США для проведения серии встреч, с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом.

Разумеется, официальной повесткой дня было обсуждение двухсторонних отношений, ситуации в Сирии и Украине и прочие насущные проблемы, но все же это лишь ширма для главной темы – санкций против “Северного потока-2”.

Как известно, Сенат США сейчас как никогда близок к введению санкций против “Северного потока – 2”, а вопрос с транзитом через ГТС Украины до сих пор вынуждает Россию играть по правилам Украины. Собственно, обложили, что называется, со всех сторон. А потому, Кремль пытается хоть на одном направлении пробить брешь и в данном случае – договориться с США.

Намедни я предположил, что “явление на поклон” Сергея Лаврова в Белый дом таки может вылиться в успех для трубы, но фиаско для внешней политики РФ. Ведь России придется ради спокойствия газопровода пойти на ряд геополитических уступок, которые пошатнут российские позиции в том или ином регионе.

И, в принципе, так и выходит, ведь уже стало известно, что Белый дом выставил на торги Венесуэлу.

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к России с просьбой поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы или, иными словами, прекратить поддерживать Николаса Мадуро, как минимум, а как максимум и вовсе убраться россиянам из этой страны.

Для России такой шаг и вправду сравним с геополитической катастрофой, ведь Венесуэла является не только одним из крупнейших должников России, ее компании находятся под контролем российских монополий, а действующее правительство марионеточное и подконтрольное Кремлю. Помимо всего этого Венесуэла еще и выгодный плацдарм для РФ, находящийся под самым боком у США и позволяющий оказывать влияние в регионе.

И вот теперь возникает вопрос, или Мадуро с его бесконечной потребностью поглощать все новые и новые кредиты от покровителей, но выгодным геополитическим плацдармом для демонстрации “величия” и транспортировки наркотических субстанций из Колумбии в Белокаменную, или труба, которая уже съела миллиарды долларов в процессе строительства и может вообще не приносить хоть какую-то прибыль, хоть в каком-то гипотетическом будущем.

Выбор, с позиции недоимперского реваншизма и вправду непростой, но он хотя бы есть. А с учетом того, что торг достаточно существенный, а не на ровном, пустом месте, не исключено, что в высоких кабинетах Кремля соберется консилиум, который будет решать дальнейшую судьбу своей социалистической марионетки.

Наблюдаем!

Александр Коваленко, sprotyv.info