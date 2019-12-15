Встретить Рождество и Новый год на пляже: названы семь теплых стран для отдыха 1 15.12.2019, 14:36

Хотите встретить праздник под пальмами?

Издание howtrip.ru назвало 7 экзотических направлений, куда можно поехать отдыхать за границу к теплому морю на Новый год — 2020.

Мальдивы

Мечтаете о тихих малолюдных пляжах с мелким белым песком и прозрачной голубой водой? Добро пожаловать на Мальдивские острова. Зимой погода отличная (температура воздуха +27°С, воды +24°С) — идеальное место, куда можно поехать на Новый год — 2020, особенно ради пляжного отдыха. Советуем брать тур — так все предпраздничные хлопоты отпадут.

Помните, что на острова запрещено ввозить алкоголь, в том числе из дьюти-фри. В отелях он дорогой: бутылка вина стоит 25-50$, шампанского — 150$.

ФОТО: FLICKR.COM

Таиланд

Таиланд — самое популярное направление за границей, куда туристы едут отдыхать на Новый год. Курорты-фавориты — Паттайя и Пхукет. В январе начинается высокий сезон, жарко и сухо (+30°С, море +28°С). Туристов очень много, поэтому бронируйте отель заранее.

ФОТО: FLICKR.COM

Филиппины

Отличный вариант, куда можно отправиться на Новый год — 2020 за границу к теплому морю — поехать на Филиппины. Погода приятная, около +29°С, море +27...+28°С, пляжи искрятся белым песком. Остров, куда все стремятся попасть — Боракай. Если хотите встретить праздник уединенно, советуем остров БАНТАЯН — там туристов мало, тихо и спокойно.

Главный недостаток отдыха на Филиппинах — долго и зачастую дорого добираться. Цены вполне доступные, хотя на Боракае они выше, чем в других местах.

ФОТО: FLICKR.COM

Вьетнам

Хотите тепла на Новый год и недорогого отдыха, но не знаете, куда поехать за границу в 2020 году? Юг Вьетнама отлично подойдет! Туристы выбирают Муйне, Фантхьет, острова Кондао и Фукуок. Теплее всего во Фантхьете (+33°С днем, море +25°С) и на Фукуоке (+30°С, вода +27°С, спокойное море).

ФОТО: FLICKR.COM

Индонезия, Бали

Наибольшей популярностью пользуется Бали — именно туда многие решают поехать на Новый год, чтобы отдохнуть у теплого моря за границей. В это время здесь около +30°С, иногда идут дожди, но вода очень теплая (+28°С). Лучшие курорты для пляжного отдыха — Нуса-Дуа, Санур и острова Гили.

Новый год туристы отмечают на пляже, в отеле или клубе. Популярные клубы — Ku De Ta или Potato Head в Семиньяке, Sundara в Джимбаране, SkyGarden Bar N Lounge в Куте.

На Бали советуем арендовать байк, потому что ездить по острову на такси неудобно.

ФОТО: FLICKR.COM

Доминикана

Это лучший вариант, куда можно полететь отдыхать на Новый год 2020 у теплого моря, особенно для любителей зажигательных латиноамериканских танцев до утра под звуки прибоя и вспышки фейерверков. 31 декабря в полночь начинаются грандиозные файер-шоу, а 1 января в Санто-Доминго проходят новогодние шествия с танцами меренге. Новогодний ужин на двоих в ресторане отеля обойдется в 100-200$.

Зимой наиболее популярны курорты Пунта-Кана и Пуэрто-Плата: тут жарко и сухо (+30°С), море тоже очень теплое (+28°С). В это время можно понаблюдать за китами в заливе Самана.

ФОТО: FLICKR.COM

Индия, Гоа

Хотите встретить праздник, где тепло? Гоа — вот куда стоит поехать за границу на Новый год — 2020! Зимой здесь +30°С днем, вода +28°С. В Южном Гоа тихо и спокойно, молодежь выбирает северную часть штата — там насыщенная ночная жизнь. Новый год туристы обычно встречают в отелях или кафе на пляже.