Американские сенаторы готовят новые «санкции из ада» против РФ 15.12.2019, 15:29

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Они будут направлены на государственный долг и финансовую систему России.

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против России на заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Новые ограничения планируется ввести из-за вмешательства Москвы в демократические процессы за рубежом, а также за агрессию против Украины, сообщает «Радио Свобода».

Рассмотрение закона «Об американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал этот документ «санкциями из ада».

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля подорвать демократические институты в других странах, российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, а также против лиц, приближенных к президенту Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Законопроект должен рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем его передадут на подпись президенту Дональду Трампу.