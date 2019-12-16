Сеятель «облигаций на коньках» 9 Виктор Горбачев

16.12.2019, 8:45

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Как-то все это дешево выглядит.

Ну, если не облигаций, то игрушек. Да еще и мягких. Да еще и зайчиков. Ну точно — сеятель. Нет-нет, не с «12 стульев», а прямо с ледовой арены. Сегодня и сейчас.

Детей в форму нарядили, за высокими стеклами посадили. Да и в ладоши хлопать. Не кому-нибудь, а настоящему сеятелю. Он сеет, они ловят.

А я вот и задумался. А свое ли раскидывает? Ну, с личного кошелька или опять с фонда президентского, да за счет налогоплательщиков? Он «зверюшек» по сторонам — ему продолжительные аплодисменты. Прям как артист со сцены.

Вот, так бы раскидывали игроки сборной Беларуси после своих оглушительных побед на международной арене. Ан нет! Нет побед и нет от них швыряний. Или, хоккеисты «Динамо Минск» так бы подарки детям дарили, после своих победных матчей. Ан нет! Нет этих матчей. Последнее место в КХЛ да стыд и срам. Ледовых дворцов по стране наклепали, баблишко народное вбухали — а результатов все нет и нет. Вот и отдувается за всех главный сеятель. Там где он — там всегда победа. И не важно, что показная — но победа! Вот и сеет игрушки вместо шайб. Чтобы помнили.

Хотя, страна же для жизни-то. Но как-то все это дешево выглядит. Копеечно. Нет, чтобы ключи от квартиры бы бросал. Так нет же. Можно было бы игрушек купить да больше. Раньше цари для черни монеты золотые кидали, а тут игрушки. Мелковато плавает сеятель.

Смотрю, и мне кажется, со стороны, что это швыряние выглядит как-то унизительно. Бросает, как собакам кость. Аттракцион неслыханной щедрости. Швырятель игрушек.

Может, наш народ заслужил такое отношение к себе!? И ведь знаем же, что всем спортивным школам Минска приходят приказы сверху - «должны предоставить такое-то количество воспитанников к такому-то времени туда-то, в каких майках должны быть». Знаем — и мчимся. В загон. Глянуть на сеятеля да еще на халяву и игрушку перехватить. Но это как сыр в мышеловке. Сегодня словил — завтра нужно в 10 раз больше отдать и быть в долгу. Так, глядишь, будет сеятель облигаций на «подаренных» ему друзьями майбахе да тесле на работу иногда кататься, да вдоль дороги стоящим зрителям через окно монеты двух рублевые монеты раскидывать. Ну, или конфеты с фабрики «Коммунарка». Склады разгружать да к «выборам» сластить челядь.

За державу обидно.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»