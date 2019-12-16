В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов1
- 16.12.2019, 17:34
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Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля.
В понедельник, 16 декабря, в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Прессбол".
Пары оппонентов получились следующими:
Боруссия Дортмунд — ПСЖ
Реал — Манчестер Сити
Аталанта — Валенсия
Атлетико — Ливерпуль
Челси — Бавария
Лион — Ювентус
Тоттенхэм — Лейпциг
Наполи — Барселона
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех поединков — в 23.00 по минскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.