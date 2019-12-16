Джо Морроу, сыгравший 173 матча в НХЛ, заключил контракт с минским «Динамо» 16.12.2019, 19:33

Джо Морроу

Фото: hcdinamo.by

С хоккеистом подписано двустороннее соглашение на два сезона.

Канадский защитник Джо Морроу заключил контракт с минским "Динамо". С хоккеистом подписано двустороннее соглашение на два сезона.

"27-летний Джо Морроу родился в Эдмонтоне. Он из очень хоккейной семьи: отец Дэйв и дядя Даррел играли в конкуренте НХЛ — IHL (Международной хоккейной лиге) в 70-80-х; брат Джош несколько сезонов отыграл в WHL, но профессионалом так и не стал.

В отличие от Джо, которого в 2012 году под общим 23 номером задрафтовал "Питтсбург". Правда, дебютировать в НХЛ за "пингвинов" Морроу не пришлось. Отыграв несколько сезонов в WHL и АХЛ, в сезоне-2014/15 защитник пробился в состав "Бостона".

Затем были "Монреаль" и "Виннипег". Общий наигрыш Морроу в НХЛ — 173 матча, 10 заброшенных шайб, 24 результативные передачи.

Нынешний сезон Джо начал в системе "Нью-Джерси" — в фарме "дьяволов" "Бингемптоне", где также выступает Егор Шарангович. Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла, передает официальный сайт "зубров".