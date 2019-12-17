Максим Винярский: Произошло ровно то, что много лет предсказывали различные эксперты 5 17.12.2019, 15:48

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Максим Винярский

Режиму придется отвечать за свои преступления.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский прокомментировал сайту Сharter97.org признание экс-бойца «эскадрона смерти» Юрия Гаравского. Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.

- В принципе, это все похоже на правду. В свое время всех нас учили, что правду утаить до конца никогда не получится. Произошло ровно то, что много лет предсказывали различные эксперты, правозащитники, активисты — соучастники преступлений Лукашенко начинают давать показания. Другие же соучастники, даже опровергая эти показания, путаются в том, что и кому они говорили. Но правда есть правда. В принципе, дело же о пропавших расследовано, виновные и ответственные установлены. Это нужно формализировать в официальном юридическом порядке и рано или поздно это сделано будет.

Но это можно будет только после того, как Лукашенко будет отстранен от власти. Это означает, что его будут судить уголовным судом за организацию устранения политических оппонентов, а его соучастников, начиная с Павличенко и заканчивая остальными лицами упомянутыми, к примеру, Гаравским, упомянутым в его рассказе, – будут судить вместе с Лукашенко, как соучастников. Будут судить Шеймана, Павличенко, Сивакова, который должен был расследовать это дело и не расследовал, и так далее.

Западным политикам не мешало бы посмотреть, с кем они общаются, вспомнить о том, что этот человек устранял политических оппонентов, что с ним нельзя иметь дело, что ему нельзя верить. Белорусскому гражданскому обществ нужно усиленно продолжать давление на Лукашенко, напоминая ему, что они все это уже знают.

А еще я должен сказать, что это яркий показатель того, как система относится к своим шестеренкам. Посмотрим на биографию вот этого вот Гаравского. Он попал в автоаварию, его уволили со службы, и что он с этого поимел? Тысячу долларов? Семьсот? Вот и все, что у него есть за соучастие в убийствах. Силовики должны видеть уровень «благодарности», на которую способен Лукашенко. Так же им стоит думать — надо ли им за такую «благодарность» брать на себя уголовные статьи.

Лукашенко следовало бы задуматься о том, что ответственность за его преступления, ему в той или иной форме нести придется и очень-очень скоро. Возможно, что это один из таких предвестников, что время наступает и оно уже совсем близко.