В Хорватии учителя с помощью забастовки добились повышения зарплат 1 2.12.2019, 21:05

Учителя и власти договорились о сделке.

Правительство Хорватии и учителя в понедельник договорились о сделке для прекращении протестов, начавшихся в октябре и приведших к общегосударственной забастовке, которая с 19 ноября прекратила все занятия в начальных и средних школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Учителя будут получать постепенное повышение зарплат, которое к началу 2021 года составит 6,11%.

Заработная плата учителей вырастет на 3% с 1 декабря, еще на 1% с середины 2020 года и еще на 2% с 1 января 2021 года.

Занятия в школах возобновятся по всей стране со вторника.

В октябре правительство заявило, что увеличит зарплату для всех работников государственного сектора на 6,12% до 2020 года.

Премьер-министр Андрей Пленкович после переговоров в понедельник заявил, что соглашение об оплате труда учителей не угрожает попыткой поддерживать сбалансированный бюджет.