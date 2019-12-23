Куда белорусам поехать на зимний отдых в Польше 23.12.2019, 20:00

Иллюстрационное фото

Фото: pixabay.com/pl

Зимних туристических предложений в Польше предостаточно, причем в каждом регионе.

Нужно только запланировать отдых и выбрать, куда поехать – это, пожалуй, самое сложное, передает «Польское радио».

Туристический сезон уже давно вышел за рамки летнего или зимнего, в случае типичных мест зимнего отдыха. Практически каждый регион Польши приглашает туристов круглый год, а на холодное время года готовит специальные туристические предложения, причем учитывая при этом капризы погоды. Это и активный отдых на лыжах, и развлечения в городе, и познавательные экскурсии, и просто туры в SPA-отелях.

Все эти и другие виды зимнего отдыха к услугам жителей и гостей Польши. Практически в любом польском регионе есть, где остановиться, поскольку гостиничный бизнес стремительно развивается. В рождественский период лечебные санатории и дома отдыха меняют свой профиль: туристы приезжают туда даже на Сочельник, который работники пансионатов устраивают согласно всем польским традициям: с праздничным постным столом, колядками, ёлкой и подарками.

- Даже в столице есть где отдохнуть в зимнее время года, - уверяет Дорота Збиньковская, директор Бюро Мазовецкой региональной туристической организации.

Если выпадет снег, то Мазовецкий регион может предложить богатую палитру лыжных трасс – главным образом, беговых – в парках и лесах. Мы организуем также кулиги – катания на санях и самые разные зимние развлечения. Кстати, природой можно любоваться не только летом, но и зимой, особенно когда много снега. Ну, а если снега в нашем регионе не будет, то тогда предлагаем прогулки по лесу, музеи, SPA-центры и бассейны. Мы ждем, прежде всего, открытия нового комплекса термальных бассейнов под Варшавой в местности Мщонув. В этот зимний сезон он уже начнёт работать, так что тем, кто не выезжает на зимние каникулы и любит воду, будет, где отдохнуть. Кстати, в Мщоновских термах будет самый глубокий в мире бассейн для дайвинга.

- Мазуры, известный польский регион озёр, в основном, ассоциируется с летними видами отдыха, но этот стереотип местные турорганизации успешно ломают, - говорит Паулина Гурска из Управления города Элк.

Зимой в Элке мы проводим большое мероприятие, которое называется «Элкская мерзлота». Это соревнования по спортивному ориентированию на местности для хорошо подготовленных участников, так как дистанции, которые нужно преодолеть, составляют от 50 до 100 км. В этом году мы запускаем также проект коротких дистанций, поэтому принять участие в нем может практически каждый. Это будет проходить в начале января. В зависимости от года погода бывает очень разной: бывало -20 С, бывало и около 0 С. Наши участники довольно смелые, их не пугают погодные условия, даже большие морозы.

А вот Анджей Кудлицкий из Турагенства Quand, которое входит в Локальную туристическую организацию «Замосьць и Расточье», утверждает, что тот, кто выберется на зимний отдых в регион Расточье, не прогадает.

Расточье зимой не менее привлекательно, нежели летом. Вы только послушайте: несмотря на то, что в нашем регионе нет высоких гор, а лишь возвышенности, у нас лыжных подъемников насчитывается больше, нежели в Сьвентокшиских горах. Они, может, и небольшие, по несколько сотен метров, но это прекрасный полигон для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах. У нас учится стоять на лыжах очень много молодежи. К нам часто приезжают жители Люблинского воеводства на однодневный отдых или уикенд. Очень популярны в регионе Расточье кулиги. Это старопольский обычай, когда в период Святок на санях, в которые запрягались кони, навещали соседей из окрестных местностей. Сейчас это просто катание на санях с упряжкой. Обычно кулиг длится около 3 часов: упряжка подъезжает под объект, участники садятся в сани… Сани красиво украшены, звенят колокольчики… Едем по лесным дорогам к месту, где гостей ждет костер, печеная колбаска, глинтвейн и… аккордеонист.

Вот такое возвращение в детство, в польскую историю. Ну, и Томашув-Любельский. Это польская столица бегового лыжного спорта. Кстати, родом из Томашува-Любельского нынешняя вице-чемпионка Европы Малгожата Скиндер, преемница Юстыны Ковальчик. У нас лыжные трассы поддерживаются техническим способом, поэтому там всегда есть снег, по крайней мере, искусственный. Зимой в каждые выходные проходят лыжные соревнования. Лыжные трассы доступны для всех, хорошо освещены, можно в любой момент приехать, прихватив с собой лыжи и устроить лыжную прогулку. Это прекрасный вид активного отдыха.

Ну, а Роман Гузелек из Хойницкой турорганизации приглашает в Боры Тухольские. Это мировой заповедник биосферы, который находится в Поморском воеводстве.

Если бы зима была бы такой, какой она должна быть – мороз и снег, то в нашем регионе есть, где покататься на лыжах – и на беговых, в этом случае трассы прокладываются по велосипедным дорожкам в лесах, и на спусках. Ну, а если нет снега, то в Борах Тухольских есть такие предложения, которые позволят туристам задержаться у нас подольше. Есть места, связанные с историей и редкой природой: Хойнице – средневековый город с оборонительной стеной и башнями; или Лесьно, где есть костел с самой большой в Польше деревянной колокольней; или уникальный в масштабах Европы акведук в Фоютово, который ведёт воду по каналу выше Черской Струги и который был построен в половине XIX в. прусскими властями для орошения сухой территории Боров Тухольских; или заповедник «Каменные Круги», который называют «польский стоунхендж». Приезжайте, у нас хорошо, скучать не будете.

Доминика Клекот из управления Западнопоморского воеводства утверждает, что даже если этот балтийский регион ассоциируется только с морем и озерами, стоит приехать сюда зимой, чтобы хотя бы подышать морским воздухом, но не только:

- Я предлагаю выбрать гостиничный объект, в котором есть дополнительные SPA-услуги. И конечно же, посетить Щецин. Это столица нашего воеводства, где есть филармония, подземные туристические маршруты, о которых мало кто знает. Можно посетить Сьвиноуйсьце, посмотреть там фортификации, а также Центр славян и викингов на острове Волин.

Как видите, дорогие радиослушатели, зимних туристических предложений в Польше предостаточно, так что остается запланировать отдых и выбрать, куда поехать – это, пожалуй, самое сложное.