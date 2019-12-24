«За 22 года шоколад в Беларуси подорожал в 1024 раза» 1 24.12.2019, 8:21

Минчанин ведет учет своих расходов и рассказывает про цены.

Максим стал записывать свои расходы с того момента, как родители подарили ему компьютер. Первокурсник БГЭУ, с 1997 года он скрупулезно вел свой персональный бюджет и анализировал траты. Сейчас ему 39 лет, и он продолжает вести домашнюю бухгалтерию. Как изменились цены и подорожала жизнь за это время, читайте в материале onliner.by.

— Это у меня от дедушки, — показывает Максим таблицы на телефоне. — Он тоже всегда записывал свои расходы в тетрадочку, выписывал цены и всегда знал, что сколько стоит. Правда, мы эти тетрадочки не нашли, к сожалению. Было бы интересно посмотреть. Так вот, когда после окончания школы в 1997 году родители купили мне компьютер, я решил также попробовать записывать свои траты. Тогда не было никаких специальных программ, поэтому я пользовался таблицей Excel. Пользуюсь ей и до сих пор.

Стипендия в переводе на нынешние деньги была 9,6 копейки, или $17

Простой студент, в 1997 году Максим жил с родителями и получал стипендию в 460 тыс. рублей. Доллар в то время рос ускоренными темпами. С сентября курс уже не опускался ниже 27 тыс., а к декабрю вырос до 30 тыс. До первой сессии стипендия парня равнялась примерно $17. Потом он сдал сессию на отлично и получил повышенную стипендию в 960 тыс. — это уже было $30.

Если учитывать две деноминации (2000 и 2016 годов) и перевести повышенную стипендию Максима на нынешние деньги, то выйдет 9,6 копейки.

Чем-то ему помогали родители, что-то подбрасывала бабушка. В итоге в месяц парень распоряжался суммой около 1,3 млн, или 13 копейками на наши деньги. Тратил он в основном на свои нужды.

— Поэтому, конечно, полной картиной трат того времени я не владею. Я не оплачивал «коммуналку», не занимался масштабными закупками продуктов, ничего такого, — объясняет Максим.

Цены на какие-то вещи из тех, что покупал минчанин, сравнить, конечно, интересно. К примеру, в 1997 году для студентов был льготный проезд (его отменили с 1 июля 2012 года).

— Полный талончик на тот момент стоил 3 тыс. рублей (0,03 копейки), при этом для студентов — 1,3 тыс. (0,013 копейки). Льготный проездной на метро и автобус тогда обходился в 60 тыс. (0,6 копейки), — вспоминает мужчина. — Ксерокопия тогда стоила 2,3 тыс. рублей (0,023 копейки), гелиевая ручка — 24 тыс. (0,24 копейки).

Постричься можно было за 50 тыс. рублей (0,5 копейки), купить галстук — за 120 тыс. (1,2 копейки), цветная пленка для фотоаппарата Konica 200/24 обходилась в 109 тыс. (1,09 копейки), видеокассета Sony E-240 стоила 140 тыс. (1,4 копейки). А в БГЭУ тогда водились смажни по 6,5 тыс. рублей (0,65 копейки).

Вот примерные цены из студенческого списка Максима:

Товар Цена 1997 года, рублей Какая цена была бы сейчас, копеек Самые дешевые аналоги сейчас, копеек Рост за 22 года, раз Глазированный сырок 8400 0,084 33 392 Йогурт, 125 г 10 000 0,1 62 620 Чипсы, 100 г 23 000 0,23 99 430 Шоколад, 100 г 16 500 0,165 169 1024 Листовой чай, 100 г 27 400 0,274 189 689 Минеральная вода «Дарида», 1,5 л 12 200 0,122 115 943 Fanta (классическая), 2 л 39 000 0,39 201 515

— Как видим, лидер — шоколад. Он подорожал в 1024 раза, полуторалитровая минералка «Дарида» за 22 года выросла в цене в 943 раза, а на третьем месте оказался чай — его ценник подрос в 689 раз, — говорит минчанин и добавляет, что не претендует на всестороннее и объективное исследование как Белстат. Фактически это его персональная инфляция.

В 1999 году он получал стипендию от 1,7 млн до 6,25 млн. Но если в феврале курс был 120 тыс., то в ноябре, когда у парня была самая большая стипендия, доллар стоил уже 280—290 тыс. По сути, университет платил ему от $14 до $21.

Дальше была деноминация 2000 года, когда белорусские миллионы снова лишились трех нулей, а граждане превратились в «тысячеонеров».

За девять лет проездной подорожал почти в 9 раз

После окончания вуза Максим учился за границей, жил в Чехии, потом в Украине. В Беларусь он вернулся в 2010 году, когда ему было 30. Стал жить отдельно от родителей. Продолжил вести таблицу с тратами.

— Мне просто хотелось понимать и знать, в какой момент и какими деньгами я распоряжаюсь. Сейчас я думаю, что это определенная иллюзия контроля над своей жизнью, — объясняет мужчина.

Поход в магазин за курицей, молоком, маслом, яйцами и батоном в 2010 году для Максима стоил 27 820 рублей, или 2,78 нынешнего рубля.

Сейчас на этот же набор продуктов придется потратить 12,96 рубля, что в 4,7 раза больше.

Напомним, курс доллара в 2010 году был на уровне 3100 рублей (31 копейка), сейчас он колеблется на уровне 2,1 рубля.

Товар, цена за 1 литр/килограмм/десяток/штуку Цена в начале 2011 года, рублей Какая цена бы была сейчас, рублей Реальные ценники в 2019 году, рублей Рост цен, раз Молоко (3,2%) 1870 0,19 1,34 7 Сливочное масло (72%), 180 г 3810 0,38 3,85 10 Мороженное «Семейное», 250 г 3325 0,33 2,25 (230 г) 6,8 Яйца (С-0) 4300 0,43 2,69 6,3 Курица (четвертинки) 16 000 1,6 5,09 3,2 Сосиски 14 630 1,46 6,99 4,8 Макароны «Барымак» 1590 0,16 1,28 8 Пельмени, 450 г 4360 0,44 1,95 4,4 Хек (замороженный) 13 150 1,32 4,99 3,8 Мука 1900 0,19 1,39 7,3 Рис, 900 г 3900 0,39 1,89 4,8 Гречка 16 000 1,6 1,98 1,2 Подсолнечное масло 6280 0,63 2,39 3,8 Майонез, 200 г 1350 0,14 0,55 3,9 Соль 710 0,07 0,45 6,4 Сахар 3600 0,36 1,5 4,2 Сок 3400 0,34 2 5,9 Мраморный сыр 18 900 1,89 15,5 8,2 Батон, 400 г 1840 0,18 1,35 7,5 Колбаса (салями) 36 700 3,67 20 5,44 Snickers, 55 г 2210 0,22 0,99 (50,5 г) 4,5 Яблоки 11 700 1,17 2 1,7 Бананы 5570 0,56 3 5,4 Картофель 2000 0,2 0,65 3,25 Помидоры (лето) 10 000 1 3 3 Минеральная вода «Дарида», 1,5 л 1600 0,16 1,29 8

«Коммуналка» в конце 2010 — начале 2011 года обходилась в 102 тыс. рублей за трехкомнатную хрущевку (или 10,2 рубля на нынешние деньги). Сейчас такая же квартира обходится в 81,58 рубля.

— «Коммуналка» выросла в 8 раз, почти так же увеличилась стоимость электричества: с 0,0223 до 0,1746 рубля за киловатт, — говорит Максим. — За ByFly я платил около 50 тыс. в месяц (5 рублей), а за мобильную связь (у меня был Velcom) — около 10 тыс. (1 рубль). Сейчас за интернет от «Белтелекома» плачу 32 рубля, а на мобильную связь (тот же оператор) трачу 10 рублей.

Выходит, что интернет для Максима подорожал в 6,4 раза, а мобильная связь — в 10 раз.

Бензин А-92 в начале 2011 года минчанин покупал по 3300 рублей за литр (это 33 копейки на нынешние деньги). В настоящее время на сайте «Белнефтехима» указано, что литр на их заправках стоит 1,63 рубля. Это без малого в 5 раз дороже.

То же и с талончиком. В начале 2011 года он стоил 700 рублей (7 копеек), сейчас — 60 копеек. Цена выросла в 8 раз. Проездной на автобус и троллейбус стоил 36 850 рублей (3,69), сейчас — 36 рублей. Это почти в 10 раз дороже.

— Я помню, что средней по Белстату минской зарплаты хватало на «среднюю» жизнь, — рассказывает Максим. — Можно даже покупать одежду, обувь, бытовую технику, раз в 10—15 лет делать ремонт, ежегодно ездить в недорогой отпуск. Но чтобы купить новую машину (хотя бы в кредит на два-три года, не на десять) или квартиру, ее не хватало. Как, впрочем, и сейчас.

«В 2016 году у меня было ощущение, что все очень сильно и быстро дорожает»

После кризисов 2011 и 2014 годов довольно сильным впечатлением для Максима стала деноминация 2016-го.

— Как экономист, я был очень недоволен деноминацией. Ничто не мешало отбросить три нуля, как собирались в 2009-м. Ну был бы курс 20 рублей за доллар, ну пришлось бы пятисотки вводить сразу в обращение, ну не было бы монет по 1 или 2 копейки — и что? Зато люди бы не были дезориентированы. Понимаете, людям эти отбрасывания четырех нулей сбили прицелы, — считает мужчина. — Думаю, не у одного меня в 2016 году были сильные ощущения, что все быстро дорожает.

Именно для того, чтобы в будущем отследить, как изменятся цены, Максим сохранил акционную листовку «Евроопта» за декабрь 2016 года.

Недавно он взял свежую листовку, чтобы сравнить цены. Говорит, ожидал увидеть какие-то невероятные цифры.

— Понятно, что это сравнение очень обывательское. Но я не нашел много товаров, которые подорожали бы даже в два раза. Хотя, по моему ощущению, инфляция за это время должна быть выше, — рассказывает мужчина. — Я понимаю, что Белстат по большому счету прав.

Дело в том, что у большинства людей у нас доходы ниже среднего. Да, мы замечаем, что то, что стоило 1,2 рубля, стало стоить 1,5 рубля. Но, во-первых, это небольшая часть нашей корзины. Во-вторых, цена могла повыситься только в одном магазине. А Белстат реально сравнивает много магазинов и довольно большой ассортимент товаров.

Вместе с Максимом мы посмотрели, как изменились цены в E-dostavka с декабря 2016 года по декабрь 2019-го (для сравнения брали товары из прошлых заказов, которые сейчас есть в наличии). Некоторые товары за эти три года даже подешевели.

Максим ни разу не пожалел, что столько лет вел учет своих трат. Говорит, эта привычка не отнимает слишком много времени, но при этом помогает в жизни.

— Помогает в том плане, что я четко знаю цены. Поэтому в магазине или на рынке я спокойно могу оценивать, адекватны они или нет. У меня нет автомобиля, я не поеду в другой район города за более дешевым маслом, гречкой, бананами или чем-то еще. Но в 4—5 магазинах в моем районе ориентируюсь, — объясняет Максим. — Вот пример. Мы идем с женой домой, она предлагает купить сливочное масло. Мы идем в «Рублевский», где видим цену 4 рубля. Но при этом я знаю, что такая цена завышена, а в «Виталюре» на акции есть масло более жирное и по 3 рубля.

Вдобавок таким образом я развиваю память. Если рассуждать более глобально, то, наверное, эта привычка помогает мне ощущать контроль над своей жизнью. Ну и, наконец, просто приятно, когда после внесения расходов остаток сходится, то есть в кошельке денег ровно столько, сколько должно быть по расчетам!