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Лукашенко снова признался во внесудебных казнях

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  • 24.12.2019, 15:09
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Лукашенко снова признался во внесудебных казнях

И продолжает нагло врать об убитых лидерах оппозиции.

В интервью Лукашенко с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венидиктовым была затронута тема признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, который заявил, что причастен к убийствам оппозиционеров.

- Знаете, никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать такой команды. Никто. Если Путин, Лукашенко — не дадут команду, то не Бортников, ни наш Вакульчик на такое преступление не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики.

В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления.

Также Лукашенко повторил свою ложь о судьбе пропавших политиков:

— В Германии двоих из них лет 7 или 8 назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице, — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что без суда и следствия расстреливал преступные группировки:

- Не было у нас красивых мерседесов, я взял у россиян одолжил, спецназовцев туда посадил, отправил на трассу. Я их квасил... И за месяц ни одного бандита.

Напомним, экс-боец СОБРа Юрий Гаравский в интервью «Немецкой волне» заявил, что принимал участие в похищении и убийствах критиков режима Лукашенко — Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.


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