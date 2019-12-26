Крупные сети АЗС в Украине продолжают снижать цены на бензин 5 26.12.2019, 11:10

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Автомобильное топливо значительно подешевело.

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают снижаться на крупных автозаправочных станциях. На заправках OKKO и WOG цены упали на 50 коп./л, сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Отмечается также, что на 90 коп./л подешевели все виды топлива на стациях Glusco.

Цена наиболее популярного бензина А-95 на OKKO - 29,99 грн/л,на WOG - 29,49 грн/л, на Glusco - 28,95 грн/л.

Цены на топливо на АЗС следующие: 27,99 грн/л, 29,49 грн/л и 27,95 грн/л соответственно.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС к реальному снижению цен на бензин вместо наращивания выплат по бонусным программам. На следующий день в сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, а в сети группы Приват все топливо упало в цене на 1 грн/л.

По расчетам Кабмина, цены на бензин должны снизиться минимум на 2 грн, а не на 30-80 копеек.

В начале декабря крупные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизельное топливо после обязательных рекомендаций Антимонопольного комитета.