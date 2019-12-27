Названы напитки, способные посоперничать с утренним кофе 27.12.2019, 8:45

2,505

Эффект вас удивит.

Для лучшего пробуждения утром предлагаем заменить кофе на один из этих напитков. Эффект вас удивит, пишет telegraf.com.ua.

Горячий шоколад

Какао полезен нашему организму, так как содержит множество полезных витаминов, что порой схожи как с кофе, так и с вином. Считается, что какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в нем есть флавоноиды, которые также есть в виноградной и цитрусовой кожуре. А выпив чашку горячего шоколада, вы получите дозу витаминов А, С, Е и В.

Зеленый чай

В зеленом чае содержится много витамина С, который будет отличным профилактическим средством зимой от всяческих заболеваний. Не секрет, что в зеленом чае содержится от 1-4% кофеина, что порой даже больше чем в самом кофе, а также танин, что подавляет аппетит, и поэтому столь полезен при похудении, и еще много железа, йода. И теперь только представляете такую витаминную бомбу утром?!

Фреши

Ну что может быть полезнее свежевыжатых соков?! Польза таких утренних напитков неоспорима. Ведь согласитесь, проснуться от свежего запаха фреша – это действительно здорово! Фреш однозначно может заменить кофе, так как столь сильный концентрат полезных витаминов и минералов, что содержится в свежевыжатом соке, в буквальном смысле «встряхнет» ваш организм утром, и заставит начать этот день активно и радостно.

Имбирный чай

Чай из имбиря достаточно легок в приготовлении, и не занимает много времени, однако с пропорциями все же будьте внимательны. Достаточно нарезать или потереть очищенный имбирь, добавить туда мяту и мед по вкусу, и залить это все кипятком. Дело в том, что в имбирь входит большое количество эфирных масел, витаминов и аминокислот, что борются со многими заболеваниями. Также, имбирный чай крайне полезен при похудении, так как он низкокалориен, и ускоряет обмен веществ, выводя из организма все токсины и шлаки. А если вы страдаете отеками по утрам, именно чай из имбиря будет отличным помощником вам в этом.

Так что существует много различных способов взбодриться утром, с минимальным вредом для организма. Ведь нет ничего лучше правильного и здорового начала дня, что зарядит вас энергией и внутренним удовлетворением. Главное помнить о гармонии и балансе во всем.