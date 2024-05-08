Киркоров опозорился во время празднования Пасхи 8.05.2024, 11:17

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Певцу-путинисту предложили принять участие в необычном испытании.

Российский скандальный певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, в очередной раз показал свою трусость.

Как пишут СМИ, Киркоров на этот раз опозорился прямо перед своими друзьями, во время празднования Пасхи. Так, после праздничного застолья его подруга Татьяна Тур предложила певцу принять участие в необычном испытании — постоять на доске с гвоздями.

Киркоров не смог выстоять на гвоздях даже на короткое время: певец начал вздыхать, добавляя, что ему очень больно.