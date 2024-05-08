Мусиенко: Ядерные учения в Беларуси могут быть связаны с Литвой 8.05.2024, 11:22

Александр Мусиенко

Эксперт указал на новые факты.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал заявления Лукашенко о начале ядерных испытаний в Беларуси.

«Лукашенко сейчас активно участвует в этом. Возможно, они действительно рассматривали различные сценарии против Литвы, поэтому Литва начала интенсивные военные учения. Но важно, что изменилось в НАТО. Обратите внимание на заявление la Repubblica, что НАТО отодвинуло красные линии по столкновению с РФ. Они пишут, что страны НАТО рассматривают варианты нанесения ударов по территории Беларуси. А это сигнал для Лукашенко, что любые провокации будут нести серьезные последствия», - пояснил Мусиенко.

Он также отметил, что Россия регулярно начинает тезис о ядерной опасности, когда имеет проблемы на поле боя.

«Когда это начинается, это демонстрация бессилия России на поле боя. Ведь РФ пытается достичь военных демонстраций. Но они не учли, что Европа так активно включится в помощь Украине и что США проголосует за выделение пакета помощи. И их позиции уже не выглядят настолько уверенно даже несмотря на то, что они активизируют наступательные действия», - сказал Мусиенко.

Он также добавил, что из-за сложной ситуации на фронте, РФ вынуждена прибегать к психологической дестабилизации как в Украине, так и на Западе.

«Если бы Россия была убеждена, что они могут достичь победы военным путем, она бы не прибегала к другим инструментам. В том сейчас происходит целая кампания по дестабилизации Украины и Европы. Это и покушение на Зеленского и дестабилизация в Европе. Нас еще много чего ожидает в этом месяце, будет большое количество ИПСО. И под это учения по ядерному оружию», - отметил Мусиенко.