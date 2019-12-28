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В ночь на Рождество житель Германии нашел на улице набитый деньгами рюкзак

  • 28.12.2019, 15:24
В ночь на Рождество житель Германии нашел на улице набитый деньгами рюкзак

Честный прохожий бескорыстно вернул его владельцу.

В немецком городе Крефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия, честный прохожий бескорыстно вернул потерянный рюкзак, набитый деньгами. Об этом сообщает издание The Local, пишет lenta.ru.

В ночь на Рождество, которое большинство жителей Германии праздновали в среду, 25 декабря, 63-летний мужчина забыл под елкой свой рюкзак. Помимо подарков, внутри лежали 16 тысяч евро.

Рюкзак нашел прохожий и немедленно сообщил о деньгах в полицию. Сотрудники правоохранительных органов без труда определили их законного владельца и вскоре вернули ему пропажу.

Мужчина отказался от вознаграждения, хотя немецкие законы позволяли ему претендовать на 490 евро. Он объяснил свою бескорыстность тем, что инцидент произошел во время Рождества.


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