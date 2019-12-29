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Почему немцы претендуют на звание самой честной нации

  • Максим Яремко, «Солидарность»
  • 29.12.2019, 11:40
Почему немцы претендуют на звание самой честной нации

Дас ист фантастиш!

Германия – родина многих всемирно известных брендов, от Volks-Wagen и Mercedes-Benz до Bosch и Adidas. Но, пожалуй, главный немецкий бренд – пусть и нематериальный – традиционная склонность к порядку. А также к порядочности.

Если вы прирожденный растяпа, шагу не могущий ступить без того, чтобы не потерять ключи или кошелек, и вопрос «А голову ты не потерял?» преследует вас с детства, вам нужно ехать в Германию – там вам вернут и голову, и ключи, и даже кошелек, сколько бы денег в нем ни лежало, один евро или тысяча.

А вот и горячий пример: на днях добропорядочный немецкий гражданин вернул другому немецкому гражданину утерянный рюкзак, в котором этих евро было аж 16 тысяч.

Случилось это аккурат перед Рождеством. В полицейский участок городка Крефельд явился 51-летний местный житель с рюкзаком, доверху набитом рождественскими подарками и купюрами. Житель какой-нибудь другой «чэснай краiны» наверняка решил бы, что это судьба сделала ему праздничный презент, и рванул бы сорить деньгами на Зыбицкую. Но не таков был житель Крефельда.

Полиция быстро нашла 63-летнего владельца рюкзака и вернула ему пропажу. В Германии каждый, кто возвращает найденную вещь, имеет право на вознаграждение, которое вычисляют с учетом ее стоимости – обычно это 3-5%. Но в этот раз мужчина, нашедший сумку, отказался от «гонорара» в 490 евро. «Это же Рождество!» – так объяснил он свой отказ.

Впрочем, чудеса порядочности случаются в Германии не только под Рождество. В июле этого года, проводник поезда Дортмунд-Мюнхен тоже нашел рюкзак – в поезде. Пытаясь отыскать в нем документы владельца, он обнаружил в рюкзаке 30 плиток молочного шоколада и 7700 евро наличными. Честный проводник не пустился во все тяжкие с чужими деньгами, а отнес находку в полицию Мюнхена.

А еще было дело в Берлине. Два года назад, в июле 2017 года, неподалеку от банковского филиала один прохожий нашел папку, лежавшую под деревом. Внутри нее было 3,5 тысячи евро, а также 22 золотых слитка. Общий вес золота составил около килограмма, его стоимость – примерно 35 тысяч евро.

Мужчина не присвоил найденное себе, а отнес находку в полицию. По найденным внутри документам полицейские быстро нашли владельца. Выяснилось, что он положил папку на землю, когда запирал свой велосипед, а потом просто забыл о ней. Хорошо забывать папки с золотом, когда ты живешь в Германии!

То, что немцы претендуют на звание одной из самых честных наций, недавно подтвердили и ученые, проведшие уникальный эксперимент. Чтобы узнать, какая нация самая честная, они разбросали по всему миру более 17 тысяч кошельков – в 335 городах сорока стран мира.

Германия уверенно вошла в десятку самых порядочных. При этом оказалось, что наиболее честные граждане живут в Кельне – там «утерянные» кошельки возвращали чаще всего.

Любопытно, что и обычные социологические исследования показывают важность для немцев таких качеств, как честность и порядочность. В ходе проведенного недавно опроса среди молодых германцев в возрасте от 14 до 24 лет 77% опрошенных назвали честность особенно важным человеческим качеством.

Максим Яремко, «Солидарность»


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