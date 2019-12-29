Кинологи рассказали новые удивительные факты о собаках
- 29.12.2019, 11:48
Оказалось, что до сих пор о наших четвероногих друзьях было известно далеко не все.
Казалось бы, в домашних питомцах нет уже никаких загадок. Они живут рядом с человеком уже более тысячи лет. Однако до сих пор о собаках известно далеко не все, пишет lenta.ua.
Кинологи поделились самыми интересными из них:
1. Играть с ними полезно для здоровья. Это утверждение было проверено экспериментально: проведя время с питомцем, вы можете снизить уровень стресса, поднять себе настроение и даже понизить артериальное давление.
2. Собаки умеют икать. Правда, они делают это немного иначе, однако причины те же, что и у человека.
3. Интеллектуалы. Не все знают, что собаки способны понимать человеческую речь. В их арсенале - порядка 200 слов, что сравнимо с уровнем развития двухлетнего ребенка.
4. Собственники. Собаки достаточно ревнивы: исследования показывают, что их организм вырабатывает те же гормоны, что и человеческий.
5. Они умеют скрываться от себе подобных. Наверняка во время прогулки с питомцем вы могли заметить, что при встрече с другой собакой они могут поджать хвост? Так вот, эта реакция вызвана вовсе не страхом, а нежеланием общаться и быть узнанным: когда хвост поднят, то по воздуху "переносится" информация, которая помогает псам узнавать друг друга.
6. В Америке их можно указывать в качестве наследников. Законодательная система США не имеет ничего против, если последнее волеизъявление умершего назначит наследником четвероногого любимца. Такие случаи — не редкость.
7. Собаки обладают уникальной способностью организма регулировать температуру тела.
8. Шоколад для них является настоящим ядом: всего одна плитка лакомства может стать причиной тяжелого отравления.
9. У них есть "отпечатки пальцев": у каждого пса на носу свой собственный рисунок, который больше ни у кого не встречается.
10. Никогда не курите рядом с животным. Для собаки пассивное курение может стать причиной развития серьезных смертельных заболеваний. К тому же, запах дыма им очень неприятен.
11. Могут выявить рак. Из-за того, что собаки обладают уникальным обонянием, они способны диагностировать рак на самой ранней его стадии, руководствуясь только запахом.