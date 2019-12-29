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Есть или не есть красную икру?

  • 29.12.2019, 14:50
Есть или не есть красную икру?

Эксперты рассказали о «плюсах» и «минусах» этого продукта.

Специалисты рассказали т о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять, пишет ria.ru .

Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева отметила, что с красной икрой человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Продукт содержит множество микроэлементов, таких как йод, фосфор, калий и кальций.

Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова подчеркнула, что красная икра — высокобелковый продукт, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Отмечается, что икра отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Их нехватка может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и проблем с репродуктивной системой.

При этом избыточное потребление красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту. Дело в том, что в ней слишком много соли — в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма.

Рекомендуется воздержаться от злоупотребления красной икрой, а есть продукт небольшими порциями.


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