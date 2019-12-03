Минчане тратят на еду в четыре раза больше доходов, чем европейцы 6 3.12.2019, 17:02

Расходы на питание составили 38,7% расходов домашних хозяйств.

Жители столицы Беларуси больше всего денег тратят на питание. На втором и третьем местах идут траты на платные услуги и непродовольственные товары. Это следует из данных Главного статистического управления Минска о ресурсах и расходах домашних хозяйств за девять месяцев, пишет myfin.by.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 799,8 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 755,6 рубля в месяц. Из них 1 272,1 рубля, или 72,5 %, приходится на потребительские расходы, сообщает агентство «Минск-Новости»..

Расходы на питание составили 38,7% расходов домашних хозяйств, а на оплату услуг и на покупку непродовольственных товаров – 29,5% и 29,1% соответственно.

Каких продуктов минчане стали потреблять больше, каких – меньше

На одного члена домашнего хозяйства в месяц приходилось:

26,1 кг молока и молочных продуктов (25,7 кг в январе – сентябре 2018 года),

8,1 кг овощей и бахчевых культур (аналогично в 2018 году),

7,1 кг фруктов и ягод (7 кг),

6,8 кг мяса и мясных продуктов (7 кг).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в среднем один минчанин стал потреблять меньше:

хлеба и хлебопродуктов – 5,3 кг и 5,7 кг соответственно,

рыбы и рыбных продуктов – 1,1 кг и 1,3 кг,

картофеля – 3,2 кг и 3,5 кг,

сахара и кондитерских изделий – 3,2 кг и 3,5 кг.

Потребление яиц осталось, как и в прошлом году, – по 19 штук на человека.

В статистике не отражаются продукты, потребленные минчанами в объектах общепита.

В других странах

Что касается жителей других стран, то меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,7% бюджета. Далее идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех - менее 12%).