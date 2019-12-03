Минчане тратят на еду в четыре раза больше доходов, чем европейцы

Минчане тратят на еду в четыре раза больше доходов, чем европейцы6
- 3.12.2019, 17:02
Расходы на питание составили 38,7% расходов домашних хозяйств.
Жители столицы Беларуси больше всего денег тратят на питание. На втором и третьем местах идут траты на платные услуги и непродовольственные товары. Это следует из данных Главного статистического управления Минска о ресурсах и расходах домашних хозяйств за девять месяцев, пишет myfin.by.
Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 799,8 рубля в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 755,6 рубля в месяц. Из них 1 272,1 рубля, или 72,5 %, приходится на потребительские расходы, сообщает агентство «Минск-Новости»..
Расходы на питание составили 38,7% расходов домашних хозяйств, а на оплату услуг и на покупку непродовольственных товаров – 29,5% и 29,1% соответственно.
Каких продуктов минчане стали потреблять больше, каких – меньше
На одного члена домашнего хозяйства в месяц приходилось:
26,1 кг молока и молочных продуктов (25,7 кг в январе – сентябре 2018 года),
8,1 кг овощей и бахчевых культур (аналогично в 2018 году),
7,1 кг фруктов и ягод (7 кг),
6,8 кг мяса и мясных продуктов (7 кг).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в среднем один минчанин стал потреблять меньше:
хлеба и хлебопродуктов – 5,3 кг и 5,7 кг соответственно,
рыбы и рыбных продуктов – 1,1 кг и 1,3 кг,
картофеля – 3,2 кг и 3,5 кг,
сахара и кондитерских изделий – 3,2 кг и 3,5 кг.
Потребление яиц осталось, как и в прошлом году, – по 19 штук на человека.
В статистике не отражаются продукты, потребленные минчанами в объектах общепита.
В других странах
Что касается жителей других стран, то меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,7% бюджета. Далее идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех - менее 12%).