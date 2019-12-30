Из России ушли две тысячи немецких компаний 3 30.12.2019, 20:01

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Присутствие бизнеса из ФРГ в РФ сократилось на треть с 2014 года.

Компании Германии продолжают уходить из России, сворачивая операции на фоне сжатия платежеспособного спроса и санкций США.

За пять лет с момента присоединения Крыма резкого охлаждения отношений с Западом, почти две тысячи немецких предприятий покинули российский рынок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Германо-российской внешнеторговой палаты.

На конец 2019 года в РФ работали 4274 компании с немецким капиталом против 6200 на 2014 год.

За ушедший год их число сократилось еще на 8%, или 370 компаний.

«Америка должна прекратить раскручивать спираль санкций за счет немецких и европейских предприятий», - посетовал глава палаты Маттиас Шепп. В качестве примера он привел проект «Северный поток-2», стоивший 10 млрд евро и остановленный санкциями в момент, когда уложить оставалось всего 160 км труб.

Санкционная война с Западом заморозила приток в Россию новых инвестиций из Германии, подтверждает статистика ЦБ.

На начало 2014 года немецкий бизнес держал в РФ 18,9 млрд долларов в виде прямого участия в капитале российских компаний и долговых инструментов, и к лету 2019 эта сумма практически не изменилась (19,2 млрд долларов).

Россия ценит готовность немецких компаний работать в стране, «несмотря ни на какую политическую конъюнктуру», заявил 6 декабря президент РФ Владимир Путин на ежегодной встрече делегатами Восточного комитета германской экономики, объединяющего более 200 предприятий, в том числе крупные промышленные союзы В России, по словам Путина «обеспечена макроэкономическая стабильность», ВВП растет, до рекордных минимумов упали инфляция (3,2%) и безработица (4,6%).

«Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе немецкие, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. Принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата в нашей стране», - заявил Путин.