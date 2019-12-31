Видеофакт: В Гродно Дед Мороз переплыл Неман 31.12.2019, 14:51

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иллюстрационное фото

Уроженец города оригинально поздравил белорусов с Новым годом.

В Гродно мужчина переплыл Неман в костюме Деда Мороза. Таким оригинальным способом уроженец города решил поздравить земляков с Новым Годом, сообщает телеканал «Гродно +».

Температура воды в Немане в последний день 2019 года — 3 градуса, такая же — температура воздуха. Филипп в плавках и куртке Деда Мороза форсирует холодный Неман: таким нестандартным образом он решил поздравить гродненцев и всех белорусов с наступающим Новым годом. На весь заплыв ушло не больше пяти минут.

— Я чувствую себя прекрасно в холодной воде, это непередаваемые ощущения, когда нахожусь в воде, и получаю огромный заряд позитива, энергии, и хватает и на работе выложиться на 100 процентов, и семье время уделить и посвятить, и еще на какие-то мелкие дела.

Филипп Федорчук уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, но родился, учился и вырос он в Гродно. Каждый год он приезжает на свою малую родину на праздники. В Питере он увлекся моржеванием, и теперь занимается подготовкой таких же любителей зимнего плавания. А первый раз с другом в Неман он нырнул 2 года назад и, говорит Федорчук, ему понравилось.