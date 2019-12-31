Юрий Вернидуб: Белорусы — по-настоящему братский для Украины народ 2 31.12.2019, 16:48

Юрий Вернидуб

Наставник солигорского «Шахтера» заявил, что тема России для него закрыта.

Главный тренер "Шахтера", украинский специалист Юрий Вернидуб рассказал о братском народе Беларуси.

- Вы говорили, что помимо солигорского "Шахтера" у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?

- Об этом даже не хочу говорить — для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы — по-настоящему братский для Украины народ.

Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад "Аленка". Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня — вкус детства.", — цитирует Вернидуба ua-football.com.