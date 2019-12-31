Юрий Вернидуб: Белорусы — по-настоящему братский для Украины народ

Юрий Вернидуб: Белорусы — по-настоящему братский для Украины народ2
- 31.12.2019, 16:48
Наставник солигорского «Шахтера» заявил, что тема России для него закрыта.
Главный тренер "Шахтера", украинский специалист Юрий Вернидуб рассказал о братском народе Беларуси.
- Вы говорили, что помимо солигорского "Шахтера" у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?
- Об этом даже не хочу говорить — для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы — по-настоящему братский для Украины народ.
Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад "Аленка". Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня — вкус детства.", — цитирует Вернидуба ua-football.com.