Хацкевич может возглавить брестское «Динамо» 4.12.2019, 19:32

Александр Хацкевич

Также клуб из Бреста может возглавить Дулуб.

По сведениям «Прессбола», белорусские специалисты Олег Дулуб и Александр Хацкевич входят в число претендентов на пост главного тренера брестского «Динамо», передает pressball.by.

Контракт нынешнего наставника брестчан Марцела Лички оформлен заключен по системе «1+1», и клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом.

Последним местом работы Дулуба был казахстанский «Атырау», который он покинул в сентябре 2019 года.

Экс-наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» в августе 2019 года.