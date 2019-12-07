В честь новых «Звездных войн» выпустили специальную «Кока-колу» 2 7.12.2019, 18:10

При прикосновении к этикетке загораются световые мечи.

Компания Coca-Cola выпустила в Сингапуре ограниченную версию газировки без сахара со встроенными OLED-панелями в этикетке бутылок. Выход приурочен к премьере фильма «Скайуокер. Восход» — девятого эпизода «Звездных войн», завершающего космическую сагу. Доступны две версии бутылки: на одной Рэй держит синий световой меч, на другой изображен Кайло Рен с красным мечом, пишет «Медуза».

При прикосновении к этикетке мечи светятся примерно пять секунд. Но ресурс встроенного аккумулятора ограничен — каждый меч может загораться не более 500 раз. Вот как это работает:

Всего компания выпустила восемь тысяч бутылок «Колы» со световыми мечами. Они будут доступны только в Сингапуре в 45 магазинах 7-Eleven, расположенных в разных точках города. Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в «Галактической охоте» с довольно необычными правилами: надо разгадывать загадки и искать «проводников», которые позволят приобрести редкую бутылку по обычной цене.