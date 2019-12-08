Якутский шаман опять отправился в Москву изгонять Путина 8.12.2019, 13:44

Александр Габышев возобновил поход в сопровождении своих спутников.

Якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять" президента России Владимира Путина, а потом был отправлен под подписку о невыезде по делу о публичных призывах к экстремизму, снова отправился в российскую столицу. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Он отправился в Москву в сопровождении двух спутников 7 декабря. Цель шамана та же – провести обряд изгнания Путина.

По словам одного из соратников Габышева Евгения Ростокина, шаман решил продолжать поход после "общения с духами".

"Воля бога будет исполнена", – процитировал Ростокин шамана.

Он напомнил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября, а в ФСБ шаману сказал, что он – "свободный человек".

Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался "изгнать" Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать "народные восстания".

Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли "сотрудники спецслужб". Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске.

Впоследствии Габышева отправили под подписку о невыезде.