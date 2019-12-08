Бороться и стоять, спасти и не успокаиваться
- Борис Вишневский
- 8.12.2019, 17:05
- 1,557
Общественное возмущение заставили крокодила разомкнуть челюсти.
Очень хорошо, что невиновный человек — Егор Жуков, — не попал за решетку.
Что общественное возмущение, — так же, как в случае с Иваном Голуновым, — заставило крокодила разомкнуть уже готовящиеся к трапезе челюсти.
Но. Но. И еще раз — но.
Продолжается политическое преследование огромного числа невинных людей.
Юрий Дмитриев и Максим Мартинцов, Егор Лесных и Никита Чирцов.
Константин Котов и Кирилл Жуков, Даниил Беглец и Евгений Коваленко.
Крымские татары и обвиняемые по делам «Сети» и «Нового величия».
Светлана Прокопьева и Анастасия Шевченко, Артем и Лилия Милушкины.
Марк Гальперин и ингушские активисты — Зарифа Саутиева, Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев и другие.
И многие, многие другие, далеко не всегда оказывающиеся в фокусе общественного внимания.
Часть из них — в СИЗО, часть — под домашним арестом, а часть — уже в колонии.
Этим летом, когда отпустили Голунова, и когда три ведущие российские газеты выходили с эффектными первыми полосами в его защиту, я обратился к ним с предложением повторить акцию — точно так же выступить за других политзаключенных.
Мне очень жаль, что не откликнулись.
Я тогда участвовал в акции питерских журналистов в защиту политзаключенных на площади Восстания, и стоял с плакатом: Голунов — на свободе, но Дмитриев и многие другие — в неволе! В том числе, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (обвиняемые по сфабрикованному спецслужбами «делу «Сети»), отец которого каждую неделю стоит на Невском с пикетом в защиту сына. Но не могу сказать, чтобы этот плакат вызывал у прохожих огромный интерес. И в минувшую пятницу, когда я участвовал в «метропикете» у метро «Приморская», подавляющее большинство людей, скользнув взглядом по моему плакату против политических репрессий, проходили мимо, спеша по своим делам…
Это не значит, что надо опустить руки и прекратить бороться за свободу политзаключенных.
Это значит, что эту борьбу надо продолжать — еще упорнее, еще чаще. Какой бы безнадежной она порой не казалась.
Бороться и стоять, спасти и не успокаиваться, пока в России есть политзаключенные.
Еще и еще раз повторю то, о чем не устаю говорить.
Каждый из нас, — каждый!, — в любой момент может попасть в жернова чудовищной машины политических преследований, построенной по сталинским чертежам «органы не ошибаются».
А потому не спрашивай, по ком звонит колокол политических репрессий.
В любую минуту он может зазвонить по тебе.
Борис Вишневский, «Эхо Москвы»