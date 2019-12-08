Власти Москвы тратят миллионы на фуршеты для чиновников 6 8.12.2019, 19:06

1,752

На каждое «протокольное мероприятие» требуется предоставлять 16 категорий блюд.

Управление делами мэра и правительства Москвы намерено потратить 29,144 миллионов российских рублей на снабжение питанием участников протокольных мероприятий. В воскресенье, 8 декабря, издание "МБХ Медиа" обратило внимание на размещенный на сайте "Госзакупки" тендер на оказание услуг по обеспечению выездных протокольных мероприятий, пишет dw.com.

Источником финансирования указан бюджет города Москвы. Речь идет об организации завтраков/ланчей, фуршетов, обедов и ужинов в период с начала февраля по конец ноября 2020 года. Тендер размещен 28 ноября.

16 категорий блюд

При этом на каждое мероприятие требуется предоставлять 16 категорий блюд, в частности, холодные мясные и рыбные закуски, сыры, салаты, тарталетки, канапе, горячие закуски, первые блюда, горячие блюда, кондитерские изделия, десерты и напитки. В каждой категории указаны несколько видов продукции. Не допускается использование при приготовлении пищи химических консервантов, красителей и улучшителей вкуса.

Из алкогольных напитков требуется предоставлять коньяк с выдержкой не менее 10 лет, не менее десяти сортов вин, виски, водку и шампанское. Кроме того, исполнитель должен предоставить посуду из фарфора, хрусталя, хрусталина или выдувного стекла и столовые приборы из мельхиора и серебра, а также скатерти и цветочные композиции.