Мэр Вильнюса: Давайте используем общее прошлое для перспективы свободной Беларуси 1 9.12.2019, 13:48

Фото: «Радыё Свабода»

История ВКЛ напоминает, что Москва не была хозяином на белорусских землях.

Ближайшая географически к Вильнюсу столица — Минск — еще больше отдаляется от нас. Это должно беспокоить нашу внешнюю политику гораздо больше, чем сейчас, пишет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в «Фейсбуке».

Поговорив пять часов, Путин расстался с Лукашенко, так и не договорившись. Это, скорее всего, по крайней мере на некоторое время, хорошее известие. Однако у нас под носом, по ту сторону границы Евросоюза, происходит что-то очень важное для нас, для всей Литвы.

Беларусь сегодня — это иной мир, застрявший в авториторизме, ограничениях, искривленной реальности, мир, из которого мы успешно вырвались. Однако мы не должны забывать, что из 800 лет истории нашего государства мы с белорусами только на последнем 50-летнем этапе существуем отдельно. И это достижение не только для нас, так как мы остались по другую сторону занавеса, но, к сожалению, и для Москвы, которая наших соседей пытается окончательно засосать.

Мне не нравится, что мы этому не препятствуем. Даже если в ближайшее время наши усилия не смогут спасти независимость Беларуси, это еще не значит, что мы должны забыть о белорусах как о людях и как о своих потенциальных союзниках в будущем.

Европейский гуманитарный университет, единственная белорусская школа за пределами Беларуси, нашел убежище в Вильнюсе, дружеский прием соседей во время погребения героев восстания и правильный выбор герба над их криптой — хорошие, но недостаточные шаги. Сделать большее было бы нелегко, но кое-что возможно.

Прежде всего — исторический идейный шаг — перестать возмущаться, как это фактически делается некоторыми нашими учреждениями, что часть людей в Беларуси считают историю ВКЛ своей и стремятся подчеркнуть ее.

Потому что эта история есть также историей и их предков, которая напоминает, что не Москва там была хозяином. Более того, она может напомнить нам о ценностях, которые наши предки отстаивали плечом к плечу и как эти ценности остаются сегодня отправной точкой нашей политики, а не нашего восточного соседа.

Легендарный символ — Илья Муромец, известный всем россиянам российский воин — и тот, оказывается, был белорусом из ВКЛ, который боролся против московитов... Давайте используем общее прошлое для перспективы свободной в будущем Беларуси.

Во-вторых, практический человеческий уровень — поездки людей из Беларуси в Литву. Наше полное поражение заключается в том, что пока мы оглядываемся на Запад, все больше наших соседей открывают для себя Польшу, а не нас. И не только, а может даже не столько из-за размеров, сколько вследствие бюрократических барьеров.

Мы прекрасно понимаем, что Россия и Беларусь сегодня фактически образуют одно политическое пространство. Простая иллюстрация — я знал ответ, но, когда я спросил у белорусского посла, примут ли меня, если бы я когда-то надумал приехать, потому что я в России — персона нон-грата. Он не решился ответить... Но давайте мы сделаем так, чтобы люди, которые не имеют ничего общего с режимом, могли чаще приезжать к нам в Литву, могли легче в ней обжиться — кто навсегда ради будущего своих детей, а кто временно — ради будущего своей страны . Это только бы нас укрепило. Как укрепила бы и хрупкие белорусские связи с Литвой и Европой.