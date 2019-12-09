МИД Германии: На нормандском саммите в Париже обсудят «формулу Штайнмайера» 9.12.2019, 15:07

Речь будет идти о закреплении формулы в письменном виде.

На нормандском саммите в Париже 9 декабря обсудят "формулу Штайнмайера", заявила представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар, сообщает gordonua.com со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам Адебар, "формула Штайнмайера" "будет частью переговоров в Париже". Она добавила, что речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу в письменном виде.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Новый саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря 2019 года в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить на саммите сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса. Он считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем.

В начале октября 2019 года Трехторонняя контактная группа в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера". "Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как мы понимаем, будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", – комментировал президент.

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, экс-главы МИД ФРГ.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2019 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Парламент намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса в рамках реализации "формулы Штайнмайера", документ будет готовиться вместе с общественностью, заявлял спикер парламента Дмитрий Разумков. Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в середине октября, что законопроекта об особом статусе Донбасса пока не существует.

6 декабря Зеленский заявил, что дальнейшая судьба закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решатся после встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже.