Журналисты показали авто, на которых мировые лидеры прибыли в Елисейский дворец 4 9.12.2019, 20:51

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Зеленский на Renault, Путин на Aurus.

Журналисты показали фото автомобилей, на которых лидеры стран нормандской четверки прибыли в Елисейский дворец для проведения переговоров.

Согласно опубликованному российским изданием Дождь фото, президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу на автомобиле Renault, тогда как президент РФ Владимир Путин — на своем служебном автомобиле Aurus Senat S600, произведенном в Москве.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на автомобиле марки Mercedes-Benz.

Вечером в понедельник, 9 декабря, в Париже началась встреча лидеров нормандской четверки — Украины, Франции, Германии и России.

Встрече лидеров Украины, Франции, Германии и России предшествовали двусторонние переговоры Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сегодня также запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам нормандского саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.