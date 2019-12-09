закрыть
9 декабря 2019, понедельник, 21:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Журналисты показали авто, на которых мировые лидеры прибыли в Елисейский дворец

4
  • 9.12.2019, 20:51
  • 1,977
Журналисты показали авто, на которых мировые лидеры прибыли в Елисейский дворец

Зеленский на Renault, Путин на Aurus.

Журналисты показали фото автомобилей, на которых лидеры стран нормандской четверки прибыли в Елисейский дворец для проведения переговоров.

Согласно опубликованному российским изданием Дождь фото, президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу на автомобиле Renault, тогда как президент РФ Владимир Путин — на своем служебном автомобиле Aurus Senat S600, произведенном в Москве.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на автомобиле марки Mercedes-Benz.

Вечером в понедельник, 9 декабря, в Париже началась встреча лидеров нормандской четверки — Украины, Франции, Германии и России.

Встрече лидеров Украины, Франции, Германии и России предшествовали двусторонние переговоры Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сегодня также запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам нормандского саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.


популярное за неделю

Мнение

Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь