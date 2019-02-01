США и Китай объявили о прогрессе в выработке нового торгового соглашения 1.02.2019, 10:02

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Трамп намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп считает, что США и КНР близки к подписанию нового торгового соглашения. "Если все сработает, мы получим грандиозное соглашение", - заявил Трамп в четверг, 31 января, после переговоров с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ, пишет dw.com.

Переговорщик с американской стороны Роберт Лайтхайзер заявил, что в ходе двухдневных переговоров сторонам удалось добиться прогресса, но впереди еще много работы. Трамп заверил, что Лайтхайзер сможет продолжить переговоры во время скорой поездки в Китай, а сам Трамп должен в будущем встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и окончательно зафиксировать договоренности.

При этом Трамп считает, что Вашингтону и Пекину до 1 марта 2019 года удастся выработать соглашение. В случае, однако, если к 1 марту соглашение не будет подписано, Белый дом собирается поднять штрафные пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.

В свою очередь, делегация КНР также заявила о "важном прогрессе" в переговорах.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября 2018 года. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. Предполагалось, что 10-процентные пошлины будут действовать до конца 2018 года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов. Однако в начале декабря стороны договорились о 90-дневном перемирии в "торговой войне".