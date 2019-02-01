Когда приходит беда 4 Леонид Невзлин

1.02.2019, 11:18

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Леонид Невзлин

Те, кто заводил дело на Настю Шевченко, действовали в традициях НКВД.

Это не трагическая случайность, не несчастный случай. Это ужасная беда, к которой привела жестокость конкретных людей, служащих действующему в России режиму. Сегодня и завтра эти люди придут к себе домой, совершенно уверенные в своей правоте, посмотрят телевизор, заснут спокойный сном, ведь люди, у которых нет совести и жалости прекрасно спят. Им, и очень, очень многим в России наплевать, что в одной конкретной семье произошла трагедия.

Настя Шевченко – активистка "Открытой России". Совершила страшное преступление – она хочет жить в свободной стране, где соблюдаются законы и права человека. Не просто хочет, но и занимает активную гражданскую позицию. За это ее арестовали, предъявили обвинение и теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. Государство всеми методами показывает – Настя и такие как она – нежелательные люди в России. Желательны – те, другие, которые сажают, убивают, уничтожают. Те, кто заводил дело на Настю, мать троих детей, выполняя приказ, действуя в худших традициях репрессивного аппарата НКВД.

Пока Настя была под домашним арестом, в больнице умерла ее дочь. Умерла от обструктивного бронхита – болезни, которую можно было предотвратить хорошим уходом. Мать пустили в последний момент, она успела попрощаться с умиравшей девочкой. Я всемерно соболезную Насте и ее семье. Горько и ужасно, когда погибают дети. И надо найти в себе много сил, чтобы пережить эту потерю. Я очень хочу, чтобы мы смогли совместными усилиями отстоять свободу Насти. Право на жизнь и свободу – святое право любого человека в любой точке мира. А в путинской России мать троих детей лишают права на свободу, ее дочь – уже лишили права на жизнь.

Леонид Невзлин