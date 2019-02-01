США объявили о приостановке участия в договоре с Россией о ракетах 2 1.02.2019, 17:19

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США призвал Россию выполнить возложенные на нее обязательства.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что 2 февраля США выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Associated Press (перевод - «Гордон»).

По его словам, если Россия не согласится на предложенные условия, соглашение будет аннулировано.

На сайте НАТО говорится, что если Россия не выполнит свои обязательства по договору, решение о выходе США из соглашения вступит в силу через шесть месяцев. Подчеркивается, что ответственность за это будет нести Россия.

В Альянсе подчеркнули, что РФ за это время должна уничтожить все крылатые ракеты 9М729.

В НАТО выразили надежду, что Россия согласится на предложенные условия.

США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заместитель Помпео Андреа Томпсон объяснила, что РФ должна избавиться от ракеты 9М729 или изменить ее для соблюдения ДРСМД.

В Кремле заявляли, что выход США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к нарушению стратегического баланса в мире.