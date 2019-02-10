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Обрушение Керченского моста заблокирует сообщение между Азовским и Черным морями

  • 10.02.2019, 18:29
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Эксперт рассказал о возможных последствиях катастрофы.

Керченский мост в оккупированном Крыму может "отрезать" Азовское море от международного судоходства. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает "Обозреватель".

По его словам, в случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, что фактически заблокирует сообщение между Азовским и Черным морями.

Также Тука добавил, что разрушение моста изменит течение в Керченском проливе, что может вызвать такие последствия, как замеление.

Он считает, что такое развитие событий может привести к негативным экологическим последствиям как для Азовского, так и для Черного морей.

При этом Тука подчеркнул, что он не является "человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет".

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.


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