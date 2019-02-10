Самолет до Амстердама совершил вынужденную посадку в Минске 10.02.2019, 20:25

Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине.

Самолет компании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Минск. Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook, сообщает tut.by.

Борт выполнял рейс КС903 по маршруту Атырау — Амстердам. Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине (авиакомпания не уточняет, по какой именно).

Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили, пассажиров пообещали вывезти другими авиалиниями.