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Самолет до Амстердама совершил вынужденную посадку в Минске

  • 10.02.2019, 20:25

Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине.

Самолет компании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Минск. Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook, сообщает tut.by.

Борт выполнял рейс КС903 по маршруту Атырау — Амстердам. Прервать полет пришлось в 7.31 по минскому времени по технической причине (авиакомпания не уточняет, по какой именно).

Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили, пассажиров пообещали вывезти другими авиалиниями.


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