В Витебске водитель грузовика убегал от ГАИ, но застрял среди туй 2 11.02.2019, 9:23

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Водитель покинул кабину и пытался скрыться.

В ночь на 10 февраля инспекторы ГАИ в Витебске ловили грузовик, в котором, по предварительной информации, находился пьяный водитель. Игнорируя команды, он колесил по городу, пока не застрял в снегу среди посадок. Не сдался и после этого, пытался убежать, но был пойман. О некоторых обстоятельствах этой эпопеи рассказывают в Госавтоинспекции Витебской области, сообщает onliner.by.

Сообщение о подозрительном грузовике Ford поступило около часа ночи в дежурную часть ГАИ УВД. Экипаж отправился на поиски. Увидев патрульный автомобиль с включенными красно-синими маяками, водитель грузовика попытался скрыться.

На Московском проспекте он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и застрял. После этого выбрался из кабины, пытался скрыться, но был схвачен.

Впоследствии у 29-летнего местного жителя в крови обнаружили 1,08 промилле алкоголя. Составлены 9 административных протоколов.