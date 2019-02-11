Мадуро объявил о начале «самых масштабных» военных учений в истории Венесуэлы 11 11.02.2019, 10:29

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Маневры продлятся пять дней.

Диктатор Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) возглавил самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения, получившие название "Двухсотлетие Ангостуры 2019", сообщает dw.com.

Наряду с Мадуро за маневрами наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

Они, в частности, проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С", разработанного российским конструкторским бюро в Коломне, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

Учения продлятся пять дней

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

"Солдаты Боливара заставят" США дорого заплатить за любую попытку "прикоснуться к священной земле венесуэльской Родины", отметил Мадуро, открывая учения.

#EnVivo 📹 | “Aquí están los soldados de Bolívar que les harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la Patria venezolana”, enfatizó el jefe de Estado @NicolasMaduro #BicentenarioDeAngostura2019 pic.twitter.com/kMpLnYW8Yj — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 10 февраля 2019 г.

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар в 1819 году созвал конгресс в Ангостуре - конституционное собрание южноамериканских патриотов, боровшихся за свободу от испанской власти.

В субботу, 9 февраля, в Венесуэле на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо перешел еще один старший офицер. Полковник и военный врач Рубен Пас Хименес опубликовал видео, в котором сообщил, что он признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.