Родители напавшего с ножом в Столбцах: Сердце за всех болит 13.02.2019, 19:54

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Фото: Оксана Манчук / ТАСС

Родители Вадима, напавшего с ножом на учительницу и школьников, просят у родственников погибших и пострадавших прощения.

Виталий и Оксана практически не общаются ни с кем. Женщина сейчас в отпуске, сидит дома с дочкой, иногда выходит в магазин. Отец парня — постоянно на допросах вместе с адвокатом и сыном. «Очень жалко всех, сердце за всех болит», — говорят родители парня и просят у родственников погибших и пострадавших прощения... Почему их сын так поступил, ни мать, ни отец объяснить не могут, пишет «Онлайнер».

Сейчас Вадим на допросах, куда приходит и Виталий. Сегодня допросы продолжаются, отец подростка постоянно находится в милиции. Рассказать информацию, касающуюся дела, он не может. Пока ясно лишь одно: Вадим замкнулся в себе и молчит. Как говорят следователи, отказывается давать показания.

— Я сегодня ходила, хотела попросить, чтобы меня пустили к нему, может быть, он мне, как матери, что-то скажет, — объясняет Оксана. — Но мне не разрешили. Я его до сих пор не видела.

Фото: Максим Малиновский, sk.gov.by

По словам родителей, никаких странностей в поведении сына они не замечали. Как и учителя, они говорят, что их сын был спокойным и уравновешенным, хорошо учился.

— Парень как парень. Нормальным рос, никто и ничего не предвещало, — говорит отец мальчика. — Вы же уже и с учителями поговорили. Никто плохого ничего не говорил, ни на него, ни на нас. Семья нормальная, воспитывали, как говорится, нормально. Ни друзей странных, ничего такого подозрительного не было. Ни групп в социальных сетях, ничего такого подозрительного. Не было ничего замечено, я не могу вам ничего сказать. Есть дети-проходимцы, а он же не такой.

— Никто его не беспокоил никогда, он очень спокойный мальчик, всегда дома, всегда, — говорит Оксана. — Ничего не предвещало, в воскресенье он тоже дома с нами был, никуда не ходил. В понедельник тоже из дома в школу уходил и все улыбался. Все нормально было...

Фото: Максим Малиновский, sk.gov.by

Что произошло с сыном, почему он так поступил и ударил учительницу ножом, ни Оксана, ни Виталий не знают.

— Я сейчас в милицию обратно еду, — говорит по телефону Виталий. — Следствие идет, разбираются, никто ничего сказать не может толком.

Сестра Вадима, пятиклассница Алина, по словам родителей, держится, хотя ей и нелегко. При этом, по словам матери, ни одноклассники Вадима, ни ее одноклассники не отвернулись от девочки.

— Детки из класса Вадима ее поддерживают во «ВКонтакте». Пишут: «Алина, мы с тобой, ничего не бойся». Они не озлобились и не винят ее... Так а что дочка, дочка тут не виновата... — отмечает мама нападавшего. — А остальные люди. Ни муж, ни я сейчас практически ни с кем не общаемся. Я в отпуске, в магазин только хожу, муж — на допросы.

Фото: Максим Малиновский, sk.gov.by

— Мне так плохо, что я ни с кем и не хочу общаться, — добавляет Оксана. — Сердце болит и за учительницу, и за мальчика погибшего, и за тех, кто в больнице — вообще не могу. И за своего сына тоже. Всех их, конечно, очень и очень жалко. Муж ходил к отцу погибшего вчера, разговаривал, просил прощения за случившееся. С семьей учительницы мы не разговаривали пока, но тоже очень хотим попросить прощения, как и у всех...

Напомним, сегодня в Столбцах хоронили учительницу истории школы №2 Марину Михайловну Пархимович и ученика 11-го класса той же школы Александра Романова. Еще двое 10-классников сейчас находятся в больнице. Их перевели из реанимации в хирургическое отделение, и сейчас с мальчиками работают психологи. Пока с журналистами они говорить отказываются.

Официально

Как сообщает Следственный комитет, расследование уголовного дела о двойном убийстве в школе в Столбцах продолжается.

— Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, — сообщает пресс-служба СК.

Фото: Максим Малиновский, sk.gov.by

— В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователи изучают материалы, характеризующие личность подозреваемого, — добавили в СК.

Сегодня в отношении нападавшего школьника возбудили еще одно уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Напомним, предыдущее дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса.

Фото: Максим Малиновский, sk.gov.by

— Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Кроме того, с целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, — отметили в пресс-службе.