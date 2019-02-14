Фотофакт: В минском метро появилось «водоотведение» в порезанные бутылки

Фотофакт: В минском метро появилось «водоотведение» в порезанные бутылки5
- 14.02.2019, 8:25
Столичные власти «ИТ-страны» прославились курьезным ноу-хау.
На станции метро «Фрунзенская» для воды, капающей с потолка, поставили ряд пластиковых бутылок, разрезанных пополам.
Курьезный фотоснимок был опубликован в твиттер-аккаунте @MinskMetroNet, сообщает euroradio.fm.
Водоотведение в вестибюле на станции Фрунзенская. Технологии, проверенные годами— Minsk Subway (@MinskMetroNet) 13 февраля 2019 г.
Фото via @Kedius pic.twitter.com/eFoIcVYb4y