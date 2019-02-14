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Фотофакт: В минском метро появилось «водоотведение» в порезанные бутылки

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  • 14.02.2019, 8:25
Фото из соцсетей / @Kedius

Столичные власти «ИТ-страны» прославились курьезным ноу-хау.

На станции метро «Фрунзенская» для воды, капающей с потолка, поставили ряд пластиковых бутылок, разрезанных пополам.

Курьезный фотоснимок был опубликован в твиттер-аккаунте @MinskMetroNet, сообщает euroradio.fm.


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