Фотофакт: В минском метро появилось «водоотведение» в порезанные бутылки 5 14.02.2019, 8:25

Фото из соцсетей / @Kedius

Столичные власти «ИТ-страны» прославились курьезным ноу-хау.

На станции метро «Фрунзенская» для воды, капающей с потолка, поставили ряд пластиковых бутылок, разрезанных пополам.

Курьезный фотоснимок был опубликован в твиттер-аккаунте @MinskMetroNet, сообщает euroradio.fm.