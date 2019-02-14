Les Echos: Путин уже стремится стать преемником... Путина 2 14.02.2019, 13:27

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Фото: AP

Какой сценарий использует Кремль?

"Переизбранный президентом в марте прошлого года Владимир Путин не сможет снова баллотироваться на этот пост в конце своего мандата, в 2024 году. Но уже предусмотрено несколько конструкций для того, чтобы он сохранил власть", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель (перевод – inopressa.ru).

"В 2024 году кремлевский лидер, который был переизбран в марте прошлого года с 77% голосов, но за которого сейчас готовы проголосовать только 40% россиян, будет править Россией в течение четверти века и будет отмечать свой 72-й день рождения. Возраст выхода на пенсию? Никто не осмеливается его об этом спросить", - отмечает автор статьи.

"Публично в Кремле такой вопрос остается табуированным, но за кулисами среди кремленологов ведутся активные дискуссии о преемнике. "Кто будет после Путина? Путин! Это однозначно", - считает один высокопоставленный источник, бывший член президентской администрации, сохранивший близость к властям и свои политические расчеты. "Он никому не доверяет. Он верит только в то, что на нашем жаргоне называется словом "конструкция". То есть механизм с хорошо смазанными и проверенными пружинами и винтиками", - указывает журналист.

"Первый рассматриваемый сценарий: повторение "конструкции" 2008 года, когда Владимир Путин назначил своего друга Дмитрия Медведева на пост президента и стал его премьер-министром, чтобы лучше контролировать власть", - говорится в статье.

"Рассматривается и другой сценарий, предусматривающий добавление верхнего этажа к нынешней "конструкции" путем создания должности "верховного правителя" специально для Владимира Путина, чтобы он оставался выше любого нового президента, избранного в 2024 году. "Нечто вроде главы Верховного Совета ...", - иронизирует один хорошо информированный журналист, вхожий во властные круги. В прошлом году в кулуарах Кремля президент сказал ему о том, что будет после 2024 года: "Я не могу быть дезертиром. Потому что моя миссия еще не закончена", - передает Кенель.

"Это можно истолковать так: Владимир Путин планирует надолго остаться у власти, сегодня он президент России, но, возможно, позднее он станет главой "союза России и Беларуси", согласно давнему проекту по сближению между Москвой и Минском, или "союза", объединяющего вокруг России несколько бывших советских республик", - пишет Les Echos.

"В любом случае, такие конструкции будут фасадом, за которым прежде всего будут представлены "силовики" - те люди из армии и служб безопасности - как и сам Владимир Путин - которые завладели властью с момента его прихода в Кремль в 2000 году", - комментирует корреспондент.

"Некоторые люди в Москве полагают, что, столкнувшись с экономической стагнацией (экономический рост едва достигает 2%, что далеко от 4%, обещанных Владимиром Путиным), социальным недовольством (вызванным пенсионной реформой и недавним ростом НДС) и потерей популярности Кремля (более 60% россиян считают президента лично "ответственным" за проблемы страны), эти "силовики" захотят организовать "диверсионный маневр". Вплоть до возможности нового конфликта с Киевом по случаю президентских выборов в марте на Украине. Это отвлекло бы внимание от существующих трудностей и придало бы дополнительный импульс Кремлю с учетом перспектив на 2024 год", - пишет Кенель.

"В старой системе появляются новые лица, - указывает автор статьи. - Например, это 46-летний Алексей Дюмин, демонстрирующий стремительный карьерный рост: заместитель службы президентской безопасности, заместитель министра обороны России и, а ныне- губернатор области. Другой пример - 49-летний министр промышленности и торговли Денис Мантуров, один из протеже главы военного конгломерата и бывшего товарища по КГБ Владимира Путина".

"Есть и другие деятели, которые, судя по всему, тестируются Кремлем на их эффективность и лояльность, в частности, в регионах, такие как два губернатора Никитина (Глеб, в Нижнем Новгороде и Андрей в Новгородской области). Не говоря уже о таких тяжеловесах, как мэр Москвы Сергей Собянин. Эти имена фигурируют среди самых упоминаемых надежных людей и наилучших претендентов, которым можно поручить исполнение высокой миссии в 2024 году: доверенные лица в "конструкции", созданной Кремлем, а помимо того, и возможные преемники", - резюмирует Бенжамен Кенель.