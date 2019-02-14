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Молдова отзывает посла в России

  • 14.02.2019, 15:07
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Кишинев отзывает посла из-за его действий в отношении представительства Приднестровья.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы отзывает своего посла в России Андрея Негуцу в связи с действиями по открытию представительства непризнанного Приднестровья.

Об этом "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.MD сообщили источники в молдавском правительстве.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла Молдовы в России. Официально причину отзыва в ведомстве не объяснили.

Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что посла отзывают из-за недостаточно твердого отстаивания интересов Молдовы в вопросе Приднестровья.

"Причиной может послужить то, как Андрей Негуца поступил в вопросе открытия скрытого "посольства" Приднестровья в Москве - неправильно и недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в этом вопросе", - сообщило издание.


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