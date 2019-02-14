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Глава ХДС выступила за сохранение санкций против России

  • 14.02.2019, 16:54
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддерживает санкции против РФ за неимением альтернативных инструментов давления.

Об этом глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью журналу Internationale Politik, сообщает "Новое время".

"Сейчас многие жалуются на экономические санкции ЕС. Но критики не предлагают альтернативу. Они не считают, что следует мириться с нарушениями Россией международного права, и не имеют представления о других санкциях", - заявила глава ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, поскольку силовой вариант действий исключен, то санкции остаются единственным подходящим инструментом.

"Поскольку мы исключаем военную интервенцию, я выступаю за санкции, пока нет ничего более разумного",- заявила она.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство газопровода Северный поток-2, несмотря на угрозы США ввести санкции против компаний, строящих газопровод.


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