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НАТО готово увеличить поддержку обороноспособности Украины

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  • 14.02.2019, 19:02

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак.

Союзники Украины в НАТО готовы увеличить поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

Полторак заявил, что "союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, которые закреплены изменениями в Конституцию Украины и убеждены, что этот стратегический выбор позволит нашему государству получить полноправное членство в сообществе западных демократий для обеспечения безопасности и обороны".

По словам главы оборонного ведомства, Альянс высоко оценил результаты оборонной реформы на основе ЗУ "О национальной безопасности и обороне".

"Достижения являются значительными, и отмечается прогрессивная энергия Украины в дальнейших этапах трансформации сектора безопасности и обороны для достижения военных критериев членства в НАТО", - отметил Полторак.

Он также сообщил, что союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.

"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооруженных сил Украины", - сказал украинский министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.


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