НАТО готово увеличить поддержку обороноспособности Украины

НАТО готово увеличить поддержку обороноспособности Украины3
- 14.02.2019, 19:02
Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак.
Союзники Украины в НАТО готовы увеличить поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.
Полторак заявил, что "союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, которые закреплены изменениями в Конституцию Украины и убеждены, что этот стратегический выбор позволит нашему государству получить полноправное членство в сообществе западных демократий для обеспечения безопасности и обороны".
По словам главы оборонного ведомства, Альянс высоко оценил результаты оборонной реформы на основе ЗУ "О национальной безопасности и обороне".
"Достижения являются значительными, и отмечается прогрессивная энергия Украины в дальнейших этапах трансформации сектора безопасности и обороны для достижения военных критериев членства в НАТО", - отметил Полторак.
Он также сообщил, что союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.
"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооруженных сил Украины", - сказал украинский министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.