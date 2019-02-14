США готовы к расширению санкций в ответ на агрессию Кремля против Украины 14.02.2019, 23:23

В Сенате США представили проект закона с санкциями за пленение 24 украинских моряков в Керченском проливе.

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий представили в Сенат США законопроект, предусматривающий увеличение «экономического, политического и дипломатического давления на Россию в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, злонамеренное вмешательство в Сирии и агрессию против Украины, включая Керченский пролив».

Законопроект под аббревиатурой DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля) предлагает создать государственный центр координации мероприятий, направленных на защиту в киберпространстве, и центр координации санкций. Законопроект также предусматривает лишение президента США полномочий по выходу из НАТО без соответствующего голосования в Сенате. Им также предусматривается усиление санкционного давления на Москву за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом и продления Россией агрессии против Украины, передает «Голос Америки».

В частности предлагаются такие меры в ответ на агрессию Кремля против Украины:

– Санкции против 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в Керченском проливе – в ответ на содержание Россией 24 украинских моряков;

– Санкции против судостроительного сектора России, если Россия нарушит свободу навигации в Керченском проливе, или где в мире;

– Санкции относительно поддержки разработки сырой нефти на нефтяных ресурсов в России;

– Санкции в отношении государственных энергетических проектов за пределами России.

Европейские санкции за аннексию Крыма

Напомним, что 18 июня 2018 года Совет Европейского Союза продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры в ответ на нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Меры касаются лиц и компаний ЕС. Они распространяются на территорию Крыма и Севастополя.

Речь идет о запретах и ограничениях для компаний и частных лиц из ЕС на деятельность в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционных сферах, энергетике, туристической отрасли, подчеркивается в материалах на сайте Совете ЕС.

В санкционных документах отмечается, что европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Туристическим операторам ЕС запрещено предоставлять услуги в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные суда не смогут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.

«Оборона» России и процесс консолидации санкций

Исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций отмечает, что последнее заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало некий перелом в дискуссиях его представителей: Россия напрямую названа захватчицей Крыма, и обвиняется в нагнетании напряженности в Азовском море.

«А Россия при этом становится в глухую оборону. Идет процесс консолидации санкций, и даже если нет фундаментальных прорывов в их действии, идет просто усиление спектра и инструментария санкций. Пока Россия декларирует устами представителей Кремля, что готовится к тому, чтобы эти санкции не оказали существенного влияния на российские банки и экономическую систему», – говорит Владимир Лупаций корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он считает, что нынешнее время для России – это период ожидания с желанием переформатировать курс и состав власти в Украине и позицию Европарламента после выборов в 2019 году.

«А также найти возможные «трещины» в альянсе европейских стран, и между Европой и Соединенными Штатами. Пока Россия не рассматривает возможность урегулирования конфликта в Украине как ключевой шаг для улучшения доверия со странами Запада. С другой стороны, возможность урегулирования конфликта в Украине не снимает всего спектра противостояния, которое развернулось между Кремлем и странами Запада – Европой и США», – отмечает Владимир Лупаций.

Политолог отмечает, что Россия может поменять свою стратегию под давлением санкций и в случае, если не удастся переформатировать внешнеполитический курс Украины в ближайшие годы.

«Вот тогда возникнет точка выбора, и Россия будет менять стратегию – или она пойдет на эскалацию, или она все-таки вынуждена будет поменять свою стратегию и встать на путь разрядки. В таком случае «украинская карта» может быть точкой для наращивания переговоров России с Западом, а урегулирование ситуации в Украине станет инструментом для улучшения ситуации на международной арене», – подчеркивает Владимир Лупаций.

Зеркальные санкции – 24 на 24

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что темы, связанные с аннексией Крыма, захватом украинских моряков в Азовском море рассматриваются в мире через призму «политический прецедента, агрессии России».

«Это признается актом агрессии, какова бы ни была версия России, но не случайно, поэтому этот санкционный законопроект поддержали в Сенате и республиканцы, и демократы. Неслучайно «украинский вопрос» в этом законопроекте рассматривается в одном документе с проблемами в сфере американо-российских отношений – вмешательством в выборы, кибер угрозами. Это говорит о приоритетности украинской крымской проблемы для США», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Санкционная политика Запада, по ее словам, продвигается «шаг за шагом» и удерживает в международной повестке дня тему российской агрессии против Украины.

«Новый законопроект предполагает симметрические санкции против 24 россиян по количеству пленных украинских моряков. Соединенные Штаты демонстрируют решительность развивать санкции, следить за ситуацией в Керченском проливе, и возможно, эти санкции можно принять как предостережение для российской дальнейшей эскалации», – считает Юлия Тищенко.

Вместе с тем, эксперт сомневается, что Россия под давлением санкций способна выйти на уровень переговоров, например, с Украиной.

«Все отдают себе отчет в том, что сегодня договорится с Россией – это очень нереалистичный сценарий. Ранее было заявлено, в том числе и американской стороной, что эти санкции будут сняты после оккупации Крыма», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Напомним, что 25 ноября в акватории Керченского пролива Россия захватила три украинских корабля с экипажами на борту.

По оперативной информации министерства обороны 25 ноября в 22:20 по местному времени малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход, шестеро украинских военнослужащих получили ранения.

Инцидент в акватории Керченского пролива привел к созыву Военного кабинета, решению Совета национальной безопасности и обороны и указу президента Петра Порошенко, с последующим принятием закона в Верховной Раде о введении военного положения в Украине на 30 суток – до 26 декабря 2018 года.

Агрессию России осудили представители международного сообщества, европейские и американские политики.

Как сообщает информационное агентство РБК-Украина 14 февраля, Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.