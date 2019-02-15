Минобороны сообщило о смерти военнообязанного

Минобороны сообщило о смерти военнообязанного9
- 15.02.2019, 13:59
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Подробности случившегося пока не раскрывают.
«Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким умершего в результате острой сердечной недостаточности военнообязанного Василия Ивановича Поплавского», - сообщает nn.by со ссылкой на пресс-служба Минобороны.
Военнообязанным в Беларуси называется гражданин, находящийся в запасе Вооруженных Сил или других воинских формированиях. Возможно, в данном случае речь идет о сборах, которые периодически проводятся в стране.