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Репетитор о новых учебниках: Это уничтожение госденег в особо крупном размере

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  • 15.02.2019, 15:00
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Евгений Ливянт

Это то же самое, что за час до операции дать хирургу незнакомую аппаратуру.

Репетитор Евгений Ливянт прокомментировал слова главы государства о необходимости «убрать все лишнее» из школьных программ.

– Слова президента о том, что «мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу», я понимаю так: речь шла не о темах, а о сложности задач - школьник не в состоянии понять, что от него хотят, потому как он не тренирован просто решать задачи. Перед ним ставят задачу, а он еще не в состоянии ее понять и не знает, как ее решить, – сказал репетитор «БелГазете». – Я полистал другие школьные учебники: мне кажется, что жутко перегружены программы по всем предметам (биология, география, химия, все языки, все литературы).

Я сравниваю программы, по которым сам учился в 70-е гг., - не проходили мы тогда то, что сейчас преподают. Возможно, потому мы что-то и помним, что была достаточная разумность: вот столько разных формул и понятий ученик может выучить, а чуть больше - уже не может. Поэтому мы и получаем обратный эффект: у огромного количества учеников абсолютное отторжение к образованию - просто не вмещается в голову такое количество знаний, поэтому, говоря молодежным сленгом, ученики «забивают» на учебу.

– К 1 сентября 2019г. Минобраз планирует подготовить 73 новых учебника. Физически за столь короткий срок можно подготовить полноценную учебную литературу?

– Конечно, нет! Новые учебники, как всегда, выйдут в августе-сентябре. Это преступление: уничтожение государственных и родительских денег в особо крупном размере.

Вы знаете, что за все время у нас не апробирован ни один учебник? Раньше проводили конкурсы, рецензировали учебники, спорили, оппонировали; затем учебник выходил ограниченным тиражом, который апробировали только на нескольких классах. В Советском Союзе брали несколько экспериментальных классов: в крупных городах, мелких, в деревнях. Так надо сделать и у нас: взять школу в Минске, в областном центре, в райцентре, в деревнях, учебник апробируется, тестируется, исправляются ошибки - такой процесс занимает несколько лет.

Но и качество было совершенно другим. Я сейчас даю вам интервью, но вы же его не сразу опубликуете: сначала прослушаете, положите на бумагу, перечитаете, исправите ошибки и недостатки, снова перечитаете, затем текст вычитает корректор, потом редактор. И только после всего этого интервью уйдет в печать.

Только представьте: учебник безо всякого тестирования, апробирования выходит сразу на всю страну! Без сопровождения, без инструкций, без учебно-методического комплекса, без переподготовки учителей. Говорят: ведущие учителя просмотрели и одобряют. Чушь! Найдите хотя бы одно совещание, на котором обсуждался конкретный учебник, и дайте мне фамилии участников совещания! У меня такое ощущение, что Минобразования более закрытое и секретное ведомство, чем МВД, или КГБ, или Совбез. Главным толмачом происходящего в системе образования является любой желающий, но не пресс-секретарь министерства, не министр, - это же секретное ведомство!

Так что с выходом новых учебников ситуация только усугубится: переподготовка учителей не проводится. А вы представьте: за день, за час до операции хирургу дают новейшую аппаратуру и говорят - делай операцию. Это реально?


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