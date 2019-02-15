Российский рубль резко упал из-за бегства инвесторов 2 15.02.2019, 16:23

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Фото: Reuters

У валюты РФ случилась худшая неделя с начала года.

Российский рубль может подешеветь за неделю на максимальную величину с конца декабря, а скачок доходности облигаций федерального займа за этот период может оказаться самым резким за два месяца на фоне бегства инвесторов, опасающихся новых санкий США, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Для дальнейшей динамики российского рынка определяющим будет степень интенсивности обсуждения санкций, - написала по электронной почте аналитик АО "Нордеа Банк" Татьяна Евдокимова. - С учетом того, что негативные новости по санкциям могут продолжить поступать в ближайшее время, вложения в российские активы в краткосрочном периоде выглядят не слишком привлекательно".

Акции развивающихся стран дешевеют на фоне незначительного прогресса в торговых переговорах США и Китая. Нефть Brent может завершить неделю максимальным ростом за месяц благодаря снижению добычи странами ОПЕК+ и остановке производства на одном из месторождений в Саудовской Аравии.